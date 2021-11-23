У Харкові суд розглядатиме справу чоловіка, який кинув у натовп гранату

Харківський суд ухвалить рішення щодо 29-річного чоловіка, який кинув гранату в натовп в Основ'янському районі. Суд над підозрюваним відбудеться 26 листопада.

Чоловіка судитимуть за трьома статтями. Його підозрюють у підриві гранати 8 червня, де постраждали 5 людей.

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Ще 60 діб в ізоляторі

Червонозаводський суд розглянув кримінальне провадження проти зловмисника 2 листопада. Вже наступного дня під час підготовчого судового засідання обвинуваченому продовжили термін тримання під вартою на 60 днів.

Його утримуватимуть в харківському ізоляторі до 1 січня 2022 року включно без визначення розміру застави. Судове засідання запланували на 26 листопада.

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