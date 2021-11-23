Чоловіка судитимуть за трьома статтями. Його підозрюють у підриві гранати 8 червня, де постраждали 5 людей.
До теми У Харкові внаслідок вибуху гранати постраждали 5 осіб, серед них – неповнолітні: фото
Ще 60 діб в ізоляторі
Червонозаводський суд розглянув кримінальне провадження проти зловмисника 2 листопада. Вже наступного дня під час підготовчого судового засідання обвинуваченому продовжили термін тримання під вартою на 60 днів.
Його утримуватимуть в харківському ізоляторі до 1 січня 2022 року включно без визначення розміру застави. Судове засідання запланували на 26 листопада.
Що відомо про вибух у Харкові
- 8 червня між компанією і 29-літнім чоловіком стався конфлікт. Під час цього він зірвав чеку та кинув у ноги молодикам гранату РГД-5.
- Внаслідок вибуху гранати постраждали 5 осіб, серед них – двоє підлітків 16 та 17 років.
- 10 червня зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави.
- Чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.