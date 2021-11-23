Мужчину будут судить по трем статьям. Его подозревают в подрыве гранаты 8 июня, где пострадали пять человек.
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Еще 60 суток в изоляторе
Червонозаводской суд рассмотрел уголовное производство против злоумышленника 2 ноября. Уже на следующий день во время предварительного заседания обвиняемому продлили срок содержания под стражей на 60 дней.
Его будут содержать в харьковском изоляторе до 1 января 2022 года без определения размера залога. Судебное заседание запланировано на 26 ноября.
Что известно о взрыве в Харькове
- 8 июня между компанией и 29-летним мужчиной произошел конфликт. Во время этого он сорвал чеку и бросил в ноги молодым людям гранату РГД-5.
- В результате взрыва гранаты пострадали 5 человек, среди них – двое подростков 16 и 17 лет.
- 10 июня злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.
- Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.