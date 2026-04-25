У Харкові вибухом знищена зупинка громадського транспорту, пошкоджений газогін

Серія вибухів прогриміла у Харкові вночі 25 квітня.

Мер міста Ігор Терехов повідомив про серію вибухів у кількох районах.

У Салтівському районі зафіксували влучання дрона у багатоповерхівку. Крім того, під ударом опинилися Київський та Шевченківський райони. Станом на зараз інформація про постраждалих у Харкові не надходила, проте фахівці продовжують оглядати місця влучань.

Знищена зупинка та пошкоджений газогін

Росіяни влучили і по інших об'єктах. Постраждала транспортна інфраструктура – зокрема, знищено зупинку громадського транспорту. Також пошкоджено газогін.