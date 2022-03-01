У Харкові заграва на все місто: снаряди могли поцілити в танкове училище
1 березня 2022 , 23:05Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
Російські військові продовжують цинічно обстрілювати Харків. Ворожі снаряди могли поцілити у танкове училище.
Від вибухів у різних районах Харкова виникли пожежі. Тепер на небі помітна заграва.
До теми Внаслідок вечірніх обстрілів у Харкові зруйновані єдині в окрузі супермаркети
За попередніми даними, російські снаряди з винищувача влучили в інститут танкових військ на Холодній Горі. Кілька снарядів впали на головний навчальний корпус і на парк бойових машин.
Дивіться відео з пожежами від вибухів у Харкові:
Момент потужного удару: відео
У Харкові снаряди могли влучити у танкове училище / Оперативний ЗСУ
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!