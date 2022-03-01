От взрывов в разных районах Харькова произошли пожары. Теперь на небе заметно зарево.

К теме В результате вечерних обстрелов в Харькове разрушены единственные в округе супермаркеты

По предварительным данным, российские снаряды из истребителя попали в институт танковых войск на Холодной Горе. Несколько снарядов упали на главный учебный корпус и парк боевых машин.

Смотрите видео с пожарами от взрывов в Харькове:

В Харькове снаряды могли попасть в танковое училище / Оперативный ВСУ

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!