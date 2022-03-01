Від вибухів у різних районах Харкова виникли пожежі. Тепер на небі помітна заграва.

До теми Внаслідок вечірніх обстрілів у Харкові зруйновані єдині в окрузі супермаркети

За попередніми даними, російські снаряди з винищувача влучили в інститут танкових військ на Холодній Горі. Кілька снарядів впали на головний навчальний корпус і на парк бойових машин.

Дивіться відео з пожежами від вибухів у Харкові:

Момент потужного удару: відео



У Харкові снаряди могли влучити у танкове училище / Оперативний ЗСУ

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