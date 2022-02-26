Об этом глава облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил 26 февраля в 7:35. Жителей Харькова и области призвали спускаться в укрытия.

К теме За ночь российские оккупанты не взяли ни одного города Украины, – Генштаб

Сообщение ХОГА

По словам Синегубова, ориентировочный район поражения – Харьковский аэропорт и проспект Гагарина.

Местных призвали прятаться от артиллерийских обстрелов.

Председатель Харьковской ОГА также подвел итоги по ситуации в Харьковской области по состоянию на 26 февраля. Оккупанты атаковали с направления Дергачей, Циркунов и Чугуева и понесли существенные потери.

ВСУ продолжают защищать Харьков от бронированной техники и врагов, которых уничтожают десятками. Границы города перекрыты.

Российские войска били из артиллерии по центру крови на Алексеевке и детской областной больнице. Пострадали и жилые дома на Салтовке и ХТЗ, предварительно известно о травмированных людях.

Комендантский час сняли, но передвигаться по городу до сих пор опасно. В том числе и из-за позорной деятельности диверсантов. Харьковчан пытаются завербовать для помощи с нанесением меток для артиллерии. О таких лицах просят сообщать в полицию.

Есть случаи повреждения газопроводов, электросетей, водопроводов и другой критической инфраструктуры. Ремонтные бригады приступили к работе. Жителей призвали не выходить из укрытий из-за возможных артиллерийских обстрелов.

Ситуация по российскому вторжению по состоянию на утро 26 февраля: смотрите видео