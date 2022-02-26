Украинские власти предупреждали, что ночь с 25 на 26 февраля будет сложной. В частности, Владимир Зеленский в своем обращении отмечал, что враг пойдет на штурм сразу нескольких регионов.

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И действительно – под прицелом российских войск оказались Чернигов, Сумы, Харьков, Николаев. Большие силы оккупанты пытались перебросить на нашу столицу – Киев. Однако во всех городах украинским военным удалось остановить захватчиков: везде враг получил достойный отпор и понес значительные потери.

В Генштабе также отметили успехи ВСУ. Так, в начале суток в районе проведения операции Объединенных сил зенитный ракетный комплекс С-300 Воздушных Сил ВСУ сбил две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25. Также украинский истребитель Су-27 успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД с российским десантом, ликвидировав врага. Еще одному нашему пилоту самолета Су-27 удалось уничтожить летевший в направлении Винницы Су-25 российских оккупантов.

И хотя наступательная операция России продолжается, а тяжелые бои на улицах Киева продолжаются, но мы верим в наши мощные ВСУ.

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