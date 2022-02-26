Українська влада попереджала, що ніч із 26 на 26 лютого буде складною. Зокрема, Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначав, що ворог піде на штурм одразу кількох регіонів.

Тут більше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

І справді – під прицілом російських військ опинилися Миколаїв, та інші південні міста, а також Чернігів, Суми, Харків. Великі сили окупант намагався перекинути на нашу столицю – Київ. Проте українські військові зуміли захистити всі міста та зупинити загарбників: ворог отримав гідну відсіч, зазнавши при цьому значних втрат.

У Генштабі також відзначили нові успіхи ЗСУ. Так, на початку доби в районі проведення ООС наш зенітний ракетний комплекс С-300 збив дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25. А от український винищувач Су-27 успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД з російським десантом. Ще одному нашому пілотові літака Су-27 вдалося знищити Су-25 російських окупантів, що летів у напрямку Вінниці.

І хоча наступальна операція Росії триває, а бої, зокрема на вулицях Києва, продовжуються, та ми віримо в наші потужні ЗСУ. Вистояли цю ніч – вистоїмо й наступні!

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватись важливі новини.