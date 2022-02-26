Як інформує 24 канал, президент наголосив, що ця ніч буде більш важкою, аніж день. Під ударом опиняться багато міст нашої держави.
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Під ударом – багато міст
Під ударом Чернігів, Суми, Харків, міста Півдня України. Під ударом наші хлопці та дівчата,
– зазначив Зеленський.
Голова держави повідомив, що найбільше уваги – столиці. Адже Київ втратити Україні не можна. Цієї ночі ворог застосує усі свої засоби і піде на штурм.
"Ми маємо знати, що цієї ночі нас чекає і ми маємо вистояти", – додав президент. Зеленський каже, що доля країни вирішується саме зараз.
Дивіться звернення президента Зеленського: