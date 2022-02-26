Як інформує 24 канал, президент наголосив, що ця ніч буде більш важкою, аніж день. Під ударом опиняться багато міст нашої держави.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Під ударом – багато міст

Під ударом Чернігів, Суми, Харків, міста Півдня України. Під ударом наші хлопці та дівчата,

– зазначив Зеленський.

Голова держави повідомив, що найбільше уваги – столиці. Адже Київ втратити Україні не можна. Цієї ночі ворог застосує усі свої засоби і піде на штурм.

"Ми маємо знати, що цієї ночі нас чекає і ми маємо вистояти", – додав президент. Зеленський каже, що доля країни вирішується саме зараз.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Дивіться звернення президента Зеленського: