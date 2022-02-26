Как информирует 24 канал, президент подчеркнул, что эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом окажутся многие города нашего государства.
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Под ударом – много городов
Под ударом Чернигов, Сумы, Харьков, города юга Украины. Под ударом наши парни и девушки,
– отметил Зеленский.
Глава государства сообщил, что наибольшее внимание – столице. Так как Киев потерять Украине нельзя. Этой ночью враг применит все свои средства и пойдет на штурм.
"Мы должны знать, что этой ночью нас ждет, и мы должны выстоять", – добавил президент. Зеленский говорит, что судьба страны решается именно сейчас.
Смотрите обращение президента Зеленского: