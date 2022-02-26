Как информирует 24 канал, президент подчеркнул, что эта ночь будет более тяжелой, чем день. Под ударом окажутся многие города нашего государства.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Под ударом – много городов

Под ударом Чернигов, Сумы, Харьков, города юга Украины. Под ударом наши парни и девушки,

– отметил Зеленский.

Глава государства сообщил, что наибольшее внимание – столице. Так как Киев потерять Украине нельзя. Этой ночью враг применит все свои средства и пойдет на штурм.

"Мы должны знать, что этой ночью нас ждет, и мы должны выстоять", – добавил президент. Зеленский говорит, что судьба страны решается именно сейчас.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.



Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Смотрите обращение президента Зеленского: