Пошкодило 1000 експонатів: які наслідки цинічного удару Росії по Художньому музею у Харкові

Росія вдарила безпілотником по Харківському художньому музею 14 червня. Будівля серйозно пошкоджена внаслідок атаки. Значну частину експонатів вдалося врятувати.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що в Харківському художньому музеї серйозно пошкодило дах, горище та верхній поверх. Відомо, що пожежу гасили близько 4 годин. Наразі ухвалили рішення законсервувати будівлю музею, яку збудували у 1914 році.

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Скільки експонатів вдалося врятувати?

У Департаменті культури й туризму Харківської ОВА повідомили, що з музею вже розпочали евакуацію експонатів. Звідти вивозять твори мистецтва світового, національного та регіонального значення. Інші експонати евакуюють дещо пізніше.

Відомо, що найцінніші музейні фонди були заздалегідь вивезені у 2022 році. Зараз вони перебувають в інших регіонах України. А найбільше пошкоджень внаслідок атаки зазнала графіка радянського періоду.

За попередніми даними, постраждало близько 1000 предметів. Здебільшого від замокання. Рівень їх пошкодження визначатимуть реставратори,

– розповів заступник директора Департаменту культури і туризму ХОВА Олександр Костін.

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В Харкові вже розробили проєкт укриття, де можна буде зберігати музейні експонати, не вивозячи їх за межі регіону. Вартість такого об'єкта – близько 200 мільйонів гривень. Він пройшов експертизу.

Додамо, саме в Харківському художньому музеї зберігали відому картину Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану". Сам твір заздалегідь евакуювали. Однак внаслідок атаки пошкодило раму, в якій перебувала картина.