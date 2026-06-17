Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що в Харківському художньому музеї серйозно пошкодило дах, горище та верхній поверх. Відомо, що пожежу гасили близько 4 годин. Наразі ухвалили рішення законсервувати будівлю музею, яку збудували у 1914 році.
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Скільки експонатів вдалося врятувати?
У Департаменті культури й туризму Харківської ОВА повідомили, що з музею вже розпочали евакуацію експонатів. Звідти вивозять твори мистецтва світового, національного та регіонального значення. Інші експонати евакуюють дещо пізніше.
Відомо, що найцінніші музейні фонди були заздалегідь вивезені у 2022 році. Зараз вони перебувають в інших регіонах України. А найбільше пошкоджень внаслідок атаки зазнала графіка радянського періоду.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
За попередніми даними, постраждало близько 1000 предметів. Здебільшого від замокання. Рівень їх пошкодження визначатимуть реставратори,
– розповів заступник директора Департаменту культури і туризму ХОВА Олександр Костін.
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В Харкові вже розробили проєкт укриття, де можна буде зберігати музейні експонати, не вивозячи їх за межі регіону. Вартість такого об'єкта – близько 200 мільйонів гривень. Він пройшов експертизу.
Додамо, саме в Харківському художньому музеї зберігали відому картину Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султану". Сам твір заздалегідь евакуювали. Однак внаслідок атаки пошкодило раму, в якій перебувала картина.