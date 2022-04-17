В Індустріальному районі Харкова горіло підприємство

У Харкові за минулу добу рятувальники здійснили 21 виїзд на пожежу. Наймасштабніше загоряння трапилося на підприємстві в Індустріальному районі.

Відомо, що горіли дерев'яні піддони та пластикова тара. Площа пожежі становила близько 6000 квадратних метрів.

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На гасіння вогню виїхали одразу 12 відділень ДСНС.

Вогнеборцям вдалось врятувати значну частину продукції підприємства, а також запобігти розповсюдженню полум'я на поруч розташовані об'єкти,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Ще одна пожежа трапилася в адміністративно-офісній будівлі в Основ'янському районі Харкова. Вогонь охопив будівлю та 9 автомобілів на площі 1500 метрів квадратних. За попередніми даними, загинуло 2 людей, а ще 18 – та постраждали.

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