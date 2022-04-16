Окупанти завдали удару близько 11:45, використовуючи крилату ракету "Калібр". Через це загинула одна людина, повідомляє 24 канал.

Нагадаємо Одна людина загинула, щонайменше 18 поранених через ракетний обстріл Харкова

Наслідки обстрілу

Через ракетний обстріл загорілася п'ятиповерхова будівля. Унаслідок вибуху вона зазнала серйозних руйнувань.

Наслідки обстрілу в Харкові: дивіться відео

Крім того, через удар загорілися 9 автівок, які були поблизу. Усі вони знищені.

Знищені автомобілі після обстрілу: дивіться відео

Також через обстріл постраждали житлові будинки поруч, магазини та ринок. Загалом площа пожежі становила близько 1 500 квадратних метрів.

Пожежа в Харкові після удару: дивіться відео

До гасіння пожеж залучили близько 50 рятувальників та 9 одиниць техніки. Крім того, вдалося евакуювати 65 людей із сусідніх будівель.

Наслідки атаки у Харкові: дивіться відео

Через обстріл Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Наслідок ракетного удару по Харкову: дивіться відео