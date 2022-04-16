Оккупанты нанесли удар около 11:45, используя крылатую ракету "Калибр". В результате погиб один человек, сообщает 24 канал.
Напомним Один человек погиб, по меньшей мере 18 раненых из-за ракетных обстрелов Харькова.
Последствия обстрела
Из-за ракетных обстрелов загорелось пятиэтажное здание. В результате взрыва оно получило серьезные разрушения.
Последствия обстрела в Харькове: смотрите видео
Кроме того, из-за удара загорелись 9 находившихся поблизости автомобилей. Все они уничтожены.
Уничтоженные автомобили после обстрела: смотрите видео
Также из-за обстрелов пострадали жилые дома рядом, магазины и рынок. В общей сложности площадь пожара составляла около 1500 квадратных метров.
Пожар в Харькове после удара: смотрите видео
К тушению пожаров привлекли около 50 спасателей и 9 единиц техники. Кроме того, удалось эвакуировать 65 человек из соседних построек.
Последствия атаки в Харькове: смотрите видео
Из-за обстрелов Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Следствие ракетного удара по Харькову: смотрите видео