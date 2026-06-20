КАБ влучив у будинок у Харкові: під завалами можуть бути люди

Російська армія завдала повітряного удару по Харкову вночі 20 червня. Серед іншої зброї ворог застосував і КАБи.

Одна з бомб влучила у житловий будинок. Про наслідки розповів мер Ігор Терехов, пише 24 Канал.

Хронологія атаки Росія запустила по Україні БпЛА, тривогу оголосили у низці областей: де зараз летять дрони

Що відомо про обстріл Харкова 20 червня та його наслідки?

Усю ніч у Харкові тривала повітряна тривога через різні повітряні загрози. О 04:19 дали відбій, але вже о 04:32 знову залунали сирени – російська армія запустила у бік міста керовані авіаційні бомби (КАБи).

Далі у Харкові прогриміла серія вибухів. Як повідомив згодом міський голова Ігор Терехов, бомби вгатили по Холодногірському району міста.

Влучання КАБа зафіксували у двоповерховий багатоквартирний будинок. Влада інформує, що під завалами можуть бути люди – щонайменше 4, серед них і дитина. І вже відомо про 5 постраждалих.

Терехов додав, що вдалося деблокувати спершу одну людину, вона у важкому стані, а потім із другого поверху ще двох людей.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу

Додамо, що ввечері 19 червня ворог вдарив по Запоріжжю. Безпілотник атакував будівлю логістичного оператора, також постраждали люди.