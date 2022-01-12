Катували стареньких і наркозалежних: у Харкові судитимуть банду "чорних рієлторів"

У Харкові судитимуть вкрай жорстоку банду "чорних рієлторів". Їхню справу 12 січня передали до суду.

Мовиться про групу зловмисників, яких затримали ще у квітні. Від тоді слідчі збирали докази того, що ці люди забирали житло в наркозалежних і літніх людей.

Про них Вбивали наркозалежних і стареньких: на Харкіщині затримали банду "чорних ріелторів" – відео

У чому їх звинувачують

За даними правоохоронців, це угрупування "працювало" кілька років. Фігуранти нібито заволоділи нерухомістю громадян на загальну суму понад 8 мільйонів гривень. Окрім цього, є докази того, що ці люди вбили 2 людей.



Під час слідства встановлено, що протягом 2019-2020 зловмисники підшукували самотніх людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та користуючись їх уразливим станом, заволодівали їхнім житлом,

– розповіли в поліції Харківщини.

Слід зазначити, що більшість жертв потерпали від різних типів насилля. Когось члени угрупування споювали, в когось викрадали документи на право власності, інших незаконно позбавляли волі та силоміць утримували до моменту, поки потерпілі не були вимушені підписати документи про відчуження майна.



Затримання частини підозрюваних у них вдома / Фото Нацполіції

У яких вбивствах звинувачують

Правоохоронці встановили, що одного з потерпілих зловмисники вивезли з квартири до будинку у сільській місцевості. Там його тривалий час насильно утримували та підмішували в їжу речовини, які спровокували зупинку серця.

Також встановили, що підозрювані вбили одну жінку. Квартиру харків'янки продали за фальшивими документами. Жінку проти волі тримали на території дому та робили ін'єкції невідомим препаратом. Згодом побили, задушили дротом та закопали на присадибній ділянці.



Пошуки тіла жертви рієлторів / Фото Нацполіції

Ймовірно, така ж участь чекала ще двох людей. Їхнє майно зловмисники вже встигли переоформити, а потерпілих утримували. Проте їх вдалося врятувати в під час операції, яку провели спецпризначенці двох загонів.



Правоохоронець оформлює речові докази / Фото Нацполіції

Як затримували підозрюваних

Правоохоронці загалом провели майже 40 обшуків. Одразу затримали 36-річного харків'янина разом із його 47-річною знайомою, яких вважають засновники "організації". Ще тоді арештували 5 чоловіків і 2 жінок, які були їхніми спільниками.

Коли повідомили про затримання банди, припускали, що їй сприяв 35-річний працівник харківської поліції. Наразі невідомо, чи будуть його судити. Однак, ймовірно, розслідуванням щодо цієї людини передали в інше відомство.



Слідчі на затриманні зловмисника / Фото Нацполіції

Що тепер їм загрожує

Усіх підозрюваних невдовзі будуть судити за кількома статтями Кримінального кодексу:

шахрайство

умисне вбивство

підроблення документів

незаконне позбавлення волі

Якщо вину затриманих доведуть, їм загрожує до 15 років позбавлення волі або ж навіть довічне ув'язнення.