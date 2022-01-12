Речь идет о группе злоумышленников, которых задержали еще в апреле. С того момента следователи собирали доказательства того, что эти люди забирали жилье у наркозависимых и пожилых людей.
О них Убивали наркоманов и старших людей: на Харьковщине задержали банду "черных риелторов" – видео
В чем их обвиняют
По данным правоохранителей, эта группировка "работала" несколько лет. Фигуранты якобы завладели недвижимостью граждан на общую сумму более 8 миллионов гривен. Кроме этого, есть доказательства того, что эти люди убили 2 человек.
Во время следствия установлено, что на протяжении 2019-2020 злоумышленники подыскивали одиноких людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, и пользуясь их уязвимым положением, завладевали их жильем,
– рассказали в полиции Харьковской области.
Следует отметить, что большинство жертв страдали от различных типов насилия. Кого-то члены группировки спаивали, у кого-то похищали документы на право собственности, других незаконно лишали свободы и силой удерживали до момента, пока потерпевшие не были вынуждены подписать документы об отчуждении имущества.
Задержание части подозреваемых у них дома / Фото Нацполиции
В каких убийствах обвиняют
Правоохранители установили, что одного из пострадавших злоумышленники вывезли из квартиры в дом в сельской местности. Там его долгое время насильно удерживали и подмешивали в пищу вещества, которые спровоцировали остановку сердца.
Также установили, что подозреваемые убили одну женщину. Квартиру харьковчанки продали по фальшивым документам. Женщину против воли держали на территории дома и делали инъекции неизвестным препаратом. Впоследствии избили, задушили проволокой и закопали на приусадебном участке.
Поиски тела жертвы риелторов / Фото Нацполиции
Вероятно, такая же участь ждала еще двух человек. Их имущество злоумышленники уже успели переоформить, а потерпевших удерживали. Однако их удалось спасти в ходе операции, которую провели спецназовцы двух отрядов.
Правоохранитель оформляет вещественные доказательства / Фото Нацполиции
Как задерживали подозреваемых
Правоохранители провели почти 40 обысков. Сразу задержали 36-летнего харьковчанина вместе с его 47-летней знакомой, которых считают основатели "организации". Еще тогда арестовали 5 мужчин и 2 женщин, которые были их сообщниками.
Следователи на задержании злоумышленника / Фото Нацполиции
Что теперь им грозит
Всех подозреваемых вскоре будут судить по нескольким статьям Уголовного кодекса:
- мошенничество
- умышленное убийство
- подделка документов
- незаконное лишение свободы
Если вину задержанных докажут, им грозит до 15 лет лишения свободы или же даже пожизненное заключение.