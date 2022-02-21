Компанія нетверезих підлітків каталася Харковом та розбивала пляшки на площі

У Харкові компанія підлітків дебоширила і каталася на авто. Свої дії молодь записала на відео та виклала в соцмережах.

Як можна почути від однієї з учасниць дійства, відео записали 19 лютого ввечері. Кілька дівчат з хлопцями каталися вечірнім Харковом та розпивали алкогольні напої.

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Дебош у Харкові

Користувачі соцмереж обурилися діями підлітків. Вони перезалили усі сторіс у місцеві телеграм-канали.

На ролику видно, як водійка та пасажири авто розпивають алкогольні напої. У такому стані вони певний час каталися містом.



У Харкові молодь влаштувала нетверезе катання містом / Скриншот з відео

Під час поїздки одна з дівчат кричала в гучномовець. Молодь також голосно слухала музику.

На завершення, жителі Харкова приїхали на майдан Свободи. Навпроти будівлі Харківської ОДА вони продовжили розпивати алкоголь, а порожні пляшки розбили об асфальт.



Порожні пляшки з-під алкоголю підлітки розбили об асфальт / Скриншот з відео

Булінг у Запоріжжі

Нещодавно правоохоронці завершили слідство щодо іншого випадку в Запоріжжі. Мовиться про булінг та побиття школярок.

Під суд відправили п'ятьох дівчат, яких підозрюють у цькуванні та побитті трьох учениць, віком 13, 14 та 16 років. Відомо, що нападниці вимагали в ровесниць 5 тисяч гривень.

Сам інцидент стався ще 22 листопада й тривав майже годину на спортмайданчику школи. Дівчатам інкримінують грабіж, розбій, хуліганство та вимагання грошей. Одну з потерпілих довелося прооперувати після того, як їй зламали носа.