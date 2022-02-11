Зеленський просив не соромитись: на Конгресі в Харкові Терехов говорив українською 28 секунд

Мер Харкова Ігор Терехов виступив із промовою на Конгресі місцевих влад 11 лютого. Він говорив ламаною українською аж 28 секунд.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на трансляцію заходу.Після цього мер перейшов на російську. Проте президент Володимир Зеленський попросив його не соромитися.

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На початку своєї промови Терехов подякував, що для проведення Конгресу обрали саме місто Харків. Хоч і часто з’являвся російський акцент, мер справді намагався читати державною мовою.

Хочу вас запевнити, Харків завжди був, є і буде форпостом нашої країни у питаннях розбудови, збереження та захисту Української державності,

– сказав очільник міста.

Після цього він одразу російською сповістив, що перейде на іншу мову. Проте додав, що йому "так зручніше".

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Що відповів Зеленський

Глава держави згадав про україномовну потугу мера міста. Він це зробив уже підсумовуючи засідання, коли й президент перейшов на іноземну мову.

Ми невипадково сьогодні зібралися у вашому прекрасному місті — в городе Харьков. И вы, господин Терехов, не стесняйтесь! Вы так стеснялись перейти на русский язык. Мы не боимся этого. Мы знаем, что в Харькове многие говорят по-русски, но все думают по-украински и очень проукраински,

– сказав президент.

Також він додав, що сумнівів в українських настроях міста немає вже давно. Адже у 2014 році ніхто не здав Харків окупантам.

Які стосунки мера з державною мовою

Повну трансляцію президії Конгресу місцевих та регіональних влад можна подивитися за цим посиланням

Ігор Терехова практично ніколи не виступає українською. Він це не робив ні на посаді тимчасового очільника міста, ні після початку мерства. Проте після перемоги на виборах політик казав, що вже почав вчити українську мову. Це було ще 31 жовтня.

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