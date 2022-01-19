У метро Харкова можливі тимчасові перебої з оплатою проїзду мобільним телефоном

Пасажири Харківського метрополітену можуть відчути тимчасові незручності з оплатою проїзду. Мовиться про розрахунок за допомогою мобільних пристроїв.

Про це повідомила компанія ФК "Платіжний центр", яка обслуговує автоматизовану систему оплати проїзду в Харкові. Пасажири тимчасово не зможуть розрахуватися за проїзд з використанням мобільних телефонів або смарт-годинників.

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Проблеми з оплатою в метро

Як розповів у коментарі журналістці 24 каналу речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер, обладнання, яке встановили для оплати проїзду безготівково не належить комунальному підприємству.

Упродовж 18 січня тимчасові незручності зафіксували на 2 станціях метро. Станом на ранок 19 січня таких випадків ще не реєстрували.

Його обслуговує інвестор, який впроваджує АСОП у міському електротранспорті Харкова. На деяких станціях можливі короткочасні перебої в системі при сплаті за проїзд за допомогою ґаджетів.

Якщо банківська картка додана в Google Pay чи Apple Pay на телефоні або смарт-годиннику, то розрахуватися ґаджетом не буде змоги,

– пояснив Олексій Бітнер.

Водночас інші способи оплати проїзду, зокрема розрахунок за допомогою пластикової картки діятиме без змін. Більш детальна інформація – за номером гарячої лінії: 0-800-505-685.

Партнери сина Кернеса

Термінали у харківському метро встановили та обслуговують представники ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" з 2015 року. Обладнання діє на всіх станціях метрополітену Харкова.

За інформацією видання "Наші гроші", компанію "Платіжний центр" заснував Володимир Старченко й підприємство КУА "Фінекс-капітал". Серед засновників останньої є син Геннадія Кернеса Даниїл Прівалов.