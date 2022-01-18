Працівники комунального підприємства зазначили, що здійснювали планові огляди 29 грудня і 6 січня. На той момент, жодних зауважень до стану приміщення не було.

До теми Стелю в метро Харкова обстукуватимуть: на одній зі станцій відпала штукатурка

Причина обвалу в метро Харкова

За словами спеціалістів, 12 січня зранку на станції "Майдан Конституції" відпав тиньк зі стелі. Після додаткового огляду виявилося, що на стелі не вистачає зв'язної сітки.

Комунальники заявили, що на 120 квадратних метрах поверхні стелі є лише 20 квадратних метрів зв'язної сітки.



У метро Харкова відвалився шматок стелі / Фото Юрія Сидоренка

Окрім цього, покриття не змінювали майже 50 років. Стелю в наявному стані експлуатують з моменту відкриття станції у Харкові 1975 року.

Саме через відсутність зв'язної сітки, надмірне накладання шару штукатурки, за переконанням фахівців, стало причиною обвалу. Цьому також могли посприяти перепади температури й сильна вібрація.

Ремонт станції Харківського метрополітену

Працівники комунального підприємства повністю демонтували тинькування зі стелі після обвалу. На станції також впорядкували мережі освітлення і тимчасово пофарбували поверхню.

Найближчим часом у метрополітені обіцяють здійснити повне оздоблення стелі. Для цього закуплять необхідні матеріали.



Комунальники прибрали станцію харківського метро після обвалу / Фото Юрія Сидоренка

Інші станції метро Харкова також перевірили. На підприємстві запевняють, що шар штукатурки у вестибюлях не загрожує обвалом.

Потоп у харківському метро

За день до обвалу стелі в Харківському метрополітені, на іншій станції стався ранковий потоп. Речник підприємства Олексій Бітнер тоді запевнив, що це не стало підставою падіння тиньку.

У Шевченківському районі міста 11 січня стався порив на водогоні, який перебуває на балансі компанії "Житлобуд-1". Затопило частину Холодногірсько-Заводської лінії метро.

Неполадку на вулиці Клочківській, 23 у Харкові ліквідували. На час ремонту поїзди в метро не курсували, відтак станції були переповнені обуреними пасажирами.