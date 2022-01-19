Об этом сообщила компания ФК "Платежный центр", обслуживающая автоматизированную систему оплаты проезда в Харькове. Пассажиры временно не могут рассчитаться за проезд с использованием мобильных телефонов или смарт-часов.

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Проблемы с оплатой в метро

Как рассказал в комментарии журналистке 24 канала представитель Харьковского метрополитена Алексей Битнер, оборудование, которое установили для оплаты проезда безналично не принадлежит коммунальному предприятию.

Обратите внимание! 18 января временные неудобства зафиксировали на 2 станциях метро. По состоянию на утро 19 января такие случаи еще не регистрировали.

Его обслуживает инвестор, внедряющий АСОП в городском электротранспорте Харькова. На некоторых станциях возможны кратковременные перебои в системе при оплате проезда с помощью гаджетов.

Если банковская карта добавлена ​​в Google Pay или Apple Pay на телефоне или смарт-часах, то рассчитаться гаджетом не будет возможности,

– объяснил Алексей Битнер.

В то же время другие способы оплаты проезда, в частности, расчет с помощью пластиковой карты будет действовать без изменений. Более подробная информация – по номеру горячей линии: 0-800-505-685.

Партнеры сына Кернеса

Терминалы в харьковском метро установили и обслуживают представители ООО "Финансовая компания "Платежный центр" с 2015 года. Оборудование действует на всех станциях метрополитена Харькова.

По информации издания "Наши деньги", компанию "Платежный центр" учредил Владимир Старченко и предприятие КУА "Финекс-капитал". Среди основателей последней есть сын Геннадия Кернеса Даниил Привалов.