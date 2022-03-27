Місто дотримується своїх традицій: у Харкові починають висаджувати квіти

Попри постійні обстріли Харків намагається жити звичним життям. Місто вже прибирають від руїн, які завдали російські ракети.

Мер Харкова Ігор Терехов вже дав розпорядження, щоб в місті почали висаджувати квіти. Про це чиновник повідомив у інтерв'ю.

Важливо Збитки колосальні, знищені понад 1 100 будинків, – Терехов про наслідки війни у Харкові

У Харкові так заведено. Ми будемо дотримуватися наших традицій. Все, що ми робили, навіть під обстрілами, під вогнем, ми також робитимемо,

– запевнив Терехов.

До закликів мера долучилися не лише комунальні працівники, а й звичайні харків'яни: "Вони самі допомагають у тому, щоб закрити пам'ятник, у тому, щоб розбирати завали, прибирати вулиці".

Терехов зазначив, що Харків ще ніколи так не єднався, як сьогодні під час війни.

До теми дивіться відео про ситуацію в Харкові станом на 27 березня: