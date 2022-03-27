Міський голова Харкова не озвучив конкретної суми збитків, завданих російськими окупантами. Ігор Терехов підкреслив, що їх зараз порахувати не можливо.
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Наслідки атак у Харкові
Ігор Терехов пояснив, що зараз навіть не хоче підраховувати суму завданих Росією збитків, оскільки вона збільшується щодня. І, що головне, щодня гине мирне населення від рук рашистів.
Я навіть не хочу зараз рахувати збитки, тому що вони колосальні. Гинуть люди і ти ніяк цього не підрахуєш. Просто скажу вам – понад 1 100 будівель зруйновані у Харкові,
– заявив Терехов.
Також мер Харкова розповів, що від атак окупантів страждає й інфраструктура міста – котельні, трубопроводи, газопроводи, водогони, насосні станції та трансформаторні підстанції.
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