Радісну звістку повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. З'явитися на світ дівчинці допомогла команда екстреної медичної допомоги 404. Вона складається з фельдшерки Ірини Сумцової, медичної сестри Алли Сорокотяги та водія Олексія Корастильова.

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Життя продовжується. І в підвалах Харкова, який безперервно потерпає від ударів російських загарбників, народжуються справжні українці. Малеча своїм дзвінким криком відразу сповістили цей світ про своє народження,

– мовиться у повідомленні.

Маму та новонароджену дівчинку госпіталізували до медзакладу. Українці бажають малечі мирного неба та багато щастя.