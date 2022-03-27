Радостное известие сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Появиться на свет девочке помогла команда экстренной медицинской помощи 404. Она состоит из фельдшера Ирины Сумцовой, медицинской сестры Аллы Сорокотяги и водителя Алексея Корастилева.

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Жизнь продолжается. И в подвалах Харькова, непрерывно страдающего под ударами российских захватчиков, рождаются настоящие украинцы. Малышка своим звонким криком сразу известила этот мир о своем рождении,

– говорится в сообщении.