Обіцяв "інвалідність" і відстрочку за 10 тисяч доларів: викрито експоліцейського з Харківщини

Правоохоронці викрили 35-річного жителя Лозової, колишнього працівника поліції, якого підозрюють в організації схеми з оформлення фіктивної інвалідності для ухилення від військової служби. За свої "послуги" чоловік вимагав 10 тисяч доларів США.

Про це пише Харківська обласна прокуратура.

Як викрили експоліцейського з Харківщини на вимаганні грошей?

Як встановили слідчі, наприкінці лютого 2026 року експравоохоронець запропонував військовозобов’язаному допомогу з отриманням відстрочки від мобілізації. За гроші він обіцяв вплинути на лікарів медичних закладів, щоб забезпечити успішне проходження обстеження, а також організувати виготовлення необхідних документів та виписок про стаціонарне лікування.

Крім цього, чоловік запевняв, що має вплив на посадовців ЕКОПФО (Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи) для встановлення III групи інвалідності, а також на працівників ТЦК та СП і профільну комісію для оформлення відстрочки від мобілізації.

За інформацією правоохоронців, під час особистих зустрічей підозрюваний отримав від "клієнта" 340 тисяч гривень та ще 64 тисячі гривень. Згодом чоловік переказав на банківську картку ще 23 тисячі гривень.

Після отримання коштів організатор схеми надіслав поштою лікарський висновок про встановлення ІІІ групи інвалідності нібито через хворобу.

24 травня правоохоронці затримали експоліцейського у Харкові після отримання останньої частини грошей у розмірі 23 тисяч гривень. Під час обшуку за місцем проживання у нього вилучили 6 800 доларів США, а також фейкове посвідчення співробітника СБУ.

Експоліцейського з Лозової викрили на схемі з мобілізацією / Фото Харківської обласної прокуратури

Чоловіку повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішень службовими особами, поєднаного з вимаганням хабаря.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці перевіряють справжність лікарського висновку та встановлюють можливу причетність інших осіб до схеми.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція затримали 10 організаторів оборудок у 5 областях України. Ці громадяни за гроші допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації чи виїхати за кордон.

За схему підорювані брали від 6 до 25 тисяч доларів. Натомість військовозобов'язаним пропонували підроблені документи для уникнення мобілізації чи організацію незаконного виїзду з України поза пунктами пропуску.