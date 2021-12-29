"Наглітиму": учасниця "Міс Україна" проїхалася трамвайною колією у Харкові – промовисте відео

29 грудня 2021 , 12:44
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Джерело:

телеграм "Харьков 1654"

25-річна Юлія Андрієнко вразила соцмережі скандальним відео в інстаграмі. Дівчина похизувалася порушенням правил дорожнього руху в Харкові.

На відео видно, як авторка їде за кермом автомобіля по трамвайних рейках. У такий спосіб водійка вирішила оминути затор.

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Блогерка зафіксувала власне порушення

Юлія Андрієнко запостила сторіс, на якому видно, що в темну пору доби у Харкові утворився величезний затор. Аби не стояти в "черзі" з автомобілів, блогерка вирішила скоротити шлях.

Для цього вона скористалася виділеною лінією для трамваїв. Великий автомобіль, за її словами, дозволив це зробити.

"Я ж казала, що мені не можна високу машину, інакше я наглітиму. Я не помилялась", – прокоментувала Андрієнко.

Довідка. Юлія Андрієнко зареєстрована в інстаграмі як yulia_egozaa. Вона відома насамперед як учасниця фінального відбору конкурсу "Міс Україна-2021".

Після шквалу обурення в соцмережах, дівчина видалила свою сторіс. Однак користувачі встигли зберегти та перезалити відео.

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Автор: Євгенія Пласконь