І все б нічого, але в одному з дописів у соцмережі жінка назвала Росію "своєю державою". А ще вона просуває в інстаграмі проєкт з "розвитку Росії" та пишається ним.

Радимо перечитати Дитячий атлас від National Geographic показав український Крим у складі Росії: фото

Росія – "наша держава"

Користувачі інстаграму знайшли на сторінці Діани Бакід допис, у якому жінка:

Називає Росію "нашою державою".

А також просуває проєкт російського бізнесмена Дмитра Давидова "20 ідей з розвитку Росії".

Бакід, нагадаємо, учасниця проєкту "Супермама" на українському телебаченні, мати 3 доньок, та популярна блогерка з мільйоном підписників.

Одразу зауважимо, що допису зі скандальною інформацією вже немає на сторінці блогерки. А проте зберігся скриншот.



Скандальний допис блогерки Бакід / Скриншот "Детектор медіа"

На фото Діана Бакід тримає рекламний проспект проєкту "Ідеї з розвитку Росії від Дмитра Давидова". А в тексті, який супроводжує зображення, мовиться таке:

Пишатися нашою країною (вочевидь, мовиться не про Україну, якщо поглянути на фото, – 24 канал) можна тільки тому, що в ній є ще сильні уми.

"Сильним умом" жінка назвала зазначеного Дмитра Давидова.

Що цікаво, як написали в BBC, ніхто не знає, хто такий Дмитро Давидов, хоча він витратив на рекламу свого проєкту щонайменше пів мільярда російських рублів (6,7 мільйона доларів). Автори припускають, що він пов’язаний із Кремлем.

Тим часом проєкт Давидова рекламують Максим Галкін, Микола Басков, Ксенія Бородіна, Олена Водонаєва, "Ведомости", "Коммерсант" і навіть Forbes.

Зверніть увагу: на момент публікації матеріалу коментарів щодо цього інциденту від телеканалу СТБ не було.

Доречно буде нагадати, що: