И все бы ничего, но в одном из сообщений в соцсети женщина назвала Россию "своим государством". А еще она продвигает в инстаграме проект по "развитию России" и гордится им.
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Россия – "наше государство"
Пользователи инстаграма нашли на странице Дианы Бакид сообщение, в котором женщина:
- Называет Россию "нашим государством".
- А также продвигает проект российского бизнесмена Дмитрия Давыдова "20 идей по развитию России".
Бакид, напомним, участница проекта "Супермама" на украинском телевидении, мать 3 дочерей, и популярная блогерша с миллионом подписчиков.
Сразу заметим, что сообщения со скандальной информацией уже нет на странице блогерши. Однако сохранился скриншот.
Скандальное сообщение блогерши Бакид / Скриншот "Детектор медиа"
На фото Диана Бакид держит рекламный проспект проекта "Идеи по развитию России от Дмитрия Давыдова". А в тексте, сопровождающем изображение, говорится следующее:
Гордиться нашей страной (очевидно, речь не об Украине, если посмотреть на фото, – 24 канал) можно лишь потому, что в ней есть еще сильные умы.
"Сильным умом" женщина назвала отмеченного Дмитрия Давыдова.
Что интересно, как написали в BBC, никто не знает, кто такой Дмитрий Давыдов, хотя он потратил на рекламу своего проекта не менее полумиллиарда российских рублей (6,7 миллиона долларов). Авторы предполагают, что он связан с Кремлем.
Тем временем проект Давыдова рекламируют Максим Галкин, Николай Басков, Ксения Бородина, Елена Водонаева, "Ведомости", "Коммерсант" и даже Forbes.
Уместно будет напомнить, что:
- В начале ноября блогерша-антивакцинаторша в центре Киева заявила, что украинцы и россияне – "один народ".
- В этом же месяце директор киевского театра "Браво" Любовь Титаренко на телевидении пожаловалась на притеснения "русского мира" в нашем государстве.
- А также еще одна блогерша из Киевской области во время прямого эфира в инстаграме спела гимн страны-агрессора России.