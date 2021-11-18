Исполняя гимн оккупантов, которые восьмой год ведут против Украины войну, блогер улыбалась и позировала перед камерой, завернутая лишь в полотенце.

Важно Киевская блогерша di.rubens сдала назад в резонансном деле против офицера ВСУ

Пожаловалась на угрозы и оболгала Украину

Впоследствии девушка возмутилась из-за того, что ее номер телефона якобы слили в интернет и ей начали угрожать анонимы. Несмотря на это, она особо не изменила свою позицию и даже намекнула, что считает Украину виновной в кровопролитных событиях на востоке.

Вы понимаете, что то, что я сделала, – окей, это моя вина. Но знаете сколько сотен людей, которые так же поступают и еще хуже. Это неуважение тоже к стране. Потому что каждый должен выполнять свой труд, и за каждый труд должен быть откуп,

– дерзко заявила юная фанатка России.

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Подросток, который переехал в Киев из Авдеевки, похвастался в соцсетях фото с памятниками Ленину, а также обещал, что пойдет воевать против ВСУ, когда достигнет совершеннолетия. В конце концов после резонанса он записал видео с извинениями.

Подобную риторику продвигала в интернете и львовская блогерша, которая назвала временно оккупированный Крым российским и заявила, что ненавидит украинских защитников. Больше всего девушку возмутило наличие льгот на проезд у ветеранов.

А еще один львовский студент попал в скандал из-за видео с советским флагом. В ролике парень называл себя русофилом, а украинских патриотов – "животные".

На Киевщине блогер спела на камеру гимн России: видео

Блогер, которая пела гимн России, обвинила Украину в войне: видео

Текст публикации "Большого Киева":

Никогда такого не было, и снова. Блогер из Киевской области во время прямого эфира в инстаграме спела гимн России.

После публикации записи девушка заявила, что ее телефонный номер разместили в некоторых пабликах, после чего она начала получать угрозы и анонимные звонки.

В итоге она все-таки извинилась на украинском, но уточнила, что не считает гимн России чем-то плохим, ведь воюет власть, а не люди.