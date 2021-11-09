В конце концов судья закрыла подготовительное производство и перешла к упрощенному исковому производству без вызова участников.

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По словам полковника Штефана, судебных заседаний по делу больше не будет. Вскоре судья должен объявить о решении, которое примет по имеющимся письменным материалам.

Считал, считаю и буду считать, а также расценивать последние события не в отношении меня, а в отношении воинов, ВСУ и Украины в целом. Ждем решения суда, и надеюсь, что он выберет Украину и ее Вооруженные силы,

– написал защитник.

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Любительница России против защитника: как все началось

В январе блогерша di.rubens снялась на Аллее Небесной Сотни в Киеве в ролике, где предоставила преимущество России над Украиной.

За это ее раскритиковал офицер ВСУ, участник российско-украинской войны Анатолий Штефан (Штирлиц).

Впоследствии di.rubens подала иск против воина, в котором требует извинений. Также девушка хочет содействия восстановлению рекламного сотрудничества с брендами, которые отказались от контрактов с ней после скандала.

Однако полковник Штефан подал встречный иск против блогерши. Его требования – выплата 300 тысяч гривен встречной стороной за моральный ущерб.

Средства военный планирует передать военному госпиталю, а также фондам "Вернись живым" и "Таблеточки".

Текст публикации Анатолия Штефана:

8. 11. 2021 состоялось судебное заседание.

Истицы Таисии Маламан, di.rubens, на заседании не было – она подала в суд заявление, в котором просила слушать дело без ее участия.

По результатам заседания, судья закрыла подготовительное производство и перешла к упрощенному исковому производству без вызова участников.

Это означает, что судебных заседаний по делу больше не будет, а будет уже решение, которое судья примет по имеющимся в деле письменным материалам.

Считал, считаю и буду считать, а также расценивать последние события не в отношении меня, а в отношении воинов, ВС Украины и Украины в целом.

Искренняя благодарность за юридическую поддержку юридической компании "Миллер" и адвокату Климу Братковскому, руководству Вооруженных сил Украины, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, командованию Объединенных сил ВСУ и Министерству обороны Украины. А главное – за доверие и поддержку украинского общества.

Поэтому ждем решения суда, и надеюсь, что суд выберет Украину и ее Вооруженные силы.

Вооруженные силы Украины. Всегда на защите. Верьте в воинов, верьте в Вооруженные Силы Украины! Имею честь. С уважением – полковник Анатолий Штефан. Слава Украине и ее воинам.

П. С. В комментариях прошу воздержаться от оскорблений.