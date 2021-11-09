Зрештою суддя закрила підготовче провадження і перейшла до спрощеного позовного провадження без виклику учасників.
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За словами полковника Штефана, судових засідань у справі більше не буде. Невдовзі суддя має оголосити про рішення, яке ухвалить за наявними письмовими матеріалами.
Вважав, вважаю і буду вважати, а також розцінювати останні події не стосовно мене, а стосовно воїнів, ЗСУ та України в цілому. Чекаємо на рішення суду, і сподіваюся що він обере Україну та її Збройні сили,
– написав захисник.
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Любителька Росії проти захисника: як усе почалося
- У січні блогерка di.rubens знялася на Алеї Небесної Сотні у Києві в ролику, де надала перевагу Росії над Україною.
- За це її розкритикував офіцер ЗСУ, учасник російсько-української війни Анатолій Штефан (Штірліц).
- Згодом di.rubens подала позов проти воїна, у якому вимагає вибачень. Також дівчина хоче сприяння відновленню рекламної співпраці з брендами, які відмовилися від контрактів з нею після скандалу.
- Однак полковник Штефан подав зустрічний позов проти блогерки. Його вимоги –випалата 300 тисяч гривень зустрічною стороною за моральну шкоду.
- Кошти військовий планує передати військовому госпіталю, а також фондам "Повернись живим" і "Таблеточки".
Текст публікації Анатолія Штефана:
8. 11. 2021 відбулося судове засідання.
Позивачки Таїсії Маламан, di.rubens, на засіданні не було – вона подала до суду заяву, в якій просила слухати справу без її участі.
За результатами засідання – суддя закрила підготовче провадження та перейшла до спрощеного позовного провадження без виклику учасників.
Це означає, що судових засідань у справі більше не буде, а буде вже рішення, яке суддя ухвалить за наявними у справі письмовими матеріалами.
Вважав, вважаю і буду вважати, а також розцінювати останні події не стосовно мене, а стосовно воїнів, ЗС України та України в цілому.
Щира вдячність за юридичну підтримку юридичній компанії "Міллер" та адвокату Климу Братківському, керівництву Збройних сил України, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, Командуванню об'єднаних сил ЗСУ та Міністерству оборони України. А головне – за довіру та підтримку українського суспільства.
Тому чекаємо на рішення суду, і сподіваюся що суд обере Україну та її Збройні сили.
Збройні сили України. Завжди на захисті. Вірте у воїнів, вірте в Збройні сили України! Маю честь. З повагою – полковник Анатолій Штефан. Слава Україні та її воїнам.
П. С. В коментарях прошу утриматися від образ.