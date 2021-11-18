Виконуючи гімн окупантів, які восьмий рік ведуть проти України війну, блогерка посміхалася і позувала перед камерою, загорнута лише в рушник.

Важливо Київська блогерка di.rubens пішла навспак у резонансній справі проти офіцера ЗСУ

Поскаржилася на погрози й оббрехала Україну

Згодом дівчина обурилася через те, що її номер телефону буцімто злили в інтернет і їй почали погрожувати аноніми. Попри це, вона особливо не змінила свою позицію і навіть натякнула, що вважає Україну винною в кровопролитних подіях на сході.

Ви розумієте, що те, що я зробила, – окей, це моя провина. Але знаєте скільки сотень людей, які так само роблять і ще гірше. Це неповага теж до країни. Тому що кожен має виконувати свою працю, і за кожну працю має бути відкуп,

– зухвало заявила юна фанатка Росії.

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Підліток, який переїхав у Київ з Авдіївки, похизувався в соцмережах фото із пам'ятниками Леніну, а також обіцяв, що піде воювати проти ЗСУ, коли досягне повноліття. Зрештою після резонансу він записав відео з вибаченнями.

Подібну риторику просувала в інтернеті й львівська блогерка, яка назвала тимчасово окупований Крим російським і заявила, що ненавидить українських захисників. Найбільше дівчину обурила наявність пільг на проїзд у ветеранів.

А ще один львівський студент втрапив у сканадал через відео з радянським прапором. У ролику хлопець називав себе русофілом, а українських патріотів – "тваринами".

Текст публікації "Великого Києва":

Ніколи такого не було, і знову. Блогерка з Київської області під час прямого ефіру в інстаграмі заспівала гімн Росії.

Після публікації запису дівчина заявила, що її телефонний номер розмістили в деяких пабліках, після чого вона почала отримувати погрози та анонімні дзвінки.

У результаті вона все-таки вибачилася українською, але уточнила, що не вважає гімн Росії чимось поганим, адже воює влада, а не люди.