Елена Фаист передавала в Москву "низкий поклон". Об этом она сказала на акции антивакцинаторов 3 ноября в Киеве.
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Антивакцинаторша заявила, что украинцы и россияне якобы "один народ"
Хочу передать братьям-славянам привет. Мне пересылали деньги даже из России. Низкий поклон, что вы нас поддерживаете и что вы понимаете, что мы единый народ,
– Елена озвучила слова российских пропагандистов.
Также, на записи с акции она заявила, что якобы:
- "нас разделили, мы все в одной лодке плывем;
- нас разделяли специально, травили все эти годы и навязали нам искусственную войну, которой на самом деле нет;
- мы знаем, что мы единый народ, и мы будем единым народом всегда".
Блогерша и анцивакцинаторша озвучила традиционные для российской пропаганды тезисы: смотрите видео
На своей странице в инстаграме она пишет, что является веганом, не употребляет алкоголь. Более того, она называет себя "журналистом", а также руководителем "StopFakePandemic" в Черкассах. Очевидно, как участница этой организации, Елена и участвовала в акции антивакцинаторов.
Кстати, она не впервые высказывает подобные российские фейки. Независимая аналитическая платформа "Вокс Украина" в сентябре 2021 года писали, что Елена Фаист распространяет ложную информацию о вакцинации от COVID-19. Даже ее слова на записанных видео не соответствуют действительности. А организация, которую она возглавляет, отрицает пандемию COVID-19 и выступает против карантинных ограничений, ношения масок и вакцинации.
Что известно о Елене Фаист
- По данным СМИ, женщина живет в Черкассах, ей 36 лет.
- Она также входит в организацию "Ведический мир", которые называют себя "общественным движением здравомыслящих людей, объединенных ведическим мировоззрением и культурой".
- В комментариях под многочисленными видео Елены некоторые люди ее поддерживают, в частности писали, что якобы надеются, что "акция в Киеве даст результаты".
- Однако другие пишут, что "она коллаборантка", "будем надеяться, что она свалит в свою Россию, которой она поклоны лупит". Люди пишут также "что за бред?".
- Издание "1800" написало, что Фаист "засветилась" в истории с представителем "Партии Шария" Николаем Бугрименко. Согласно постановлениям Приднепровского райсуда Черкасс, была потерпевшей по этому делу. Тогда Бугрименко заявил, что якобы на него напали экс-военнослужащие после того, как он обругал волонтеров.
В Киеве антивакцинаторы собрались на акцию / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Коротко об акции антивакцинаторов в Киеве
- Несмотря на дождливую погоду в центре Киева антивакцинаторы вышли на акцию. Они держали в руках плакаты с надписями "против фашизма" и "геноцида". Также требуют, чтобы власть позволила им ходить без масок, не делать прививок и работать.
- Перекрытые дороги привели к образованию серьезных пробок, в которых оказались медики и скорая помощь. Врач-инфекционист Станислава Гапонова заявила, что в пробке была скорая, где реанимировали пациента с дыхательной недостаточностью из-за COVID-19.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал действо насмешкой над медиками и родными умерших от COVID-19. Он призывал людей опомниться и осознать, что в реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает.
- Кстати, люди собрались, несмотря на то, что гражданам без сертификата вакцинации или ПЦР-тестов запрещено пользоваться общественным транспортом. Ведь город находится в красной зоне карантина.