Для соблюдения порядка привлекли Нацгвардию. Об этом рассказали в полиции в день акции 3 ноября.

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В Киеве ради порядка на акции антивакцинаторов привлекли Нацгвардию

В полиции рассказали, что массовая акция проходит в центре столицы.

Представители структурных подразделений столичной полиции, в том числе сотрудники взрывотехнической службы, сотрудники полиции диалога, а также военнослужащие Нацгвардии следят за правопорядком,

– говорится в сообщении.

В полиции организаторов и участников акции попросили соблюдать нормы закона и не нарушать общественный порядок.

В Киеве антивакцинаторы собрались на акцию / Фото Валентины Полищук, 24 канал