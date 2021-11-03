В Киеве ради порядка на акции антивакцинаторов привлекли Нацгвардию
В полиции рассказали, что массовая акция проходит в центре столицы.
Представители структурных подразделений столичной полиции, в том числе сотрудники взрывотехнической службы, сотрудники полиции диалога, а также военнослужащие Нацгвардии следят за правопорядком, – говорится в сообщении.
В полиции организаторов и участников акции попросили соблюдать нормы закона и не нарушать общественный порядок.
В Киеве антивакцинаторы собрались на акцию / Фото Валентины Полищук, 24 канал