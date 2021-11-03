Задля дотримання порядку залучили Нацгвардію. Про це розповіли в поліції в день акції 3 листопада.

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У Києві задля порядку на акції антивакцинаторів залучили Нацгвардію

У поліції розповіли, що масова акція відбувається у центрі столиці.

Представники структурних підрозділів столичної поліції, у тому числі співробітники вибухотехнічної служби, працівники поліції діалогу, а також військовослужбовці Нацгвардії слідкують за правопорядком,

– мовиться у повідомленні.

У поліції організаторів та учасників акції попросили дотримуватися норм закону та не порушувати громадський порядок.

У Києві антивакцинатори зібрались на акцію / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зверніть увагу! Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав дійство глузуванням з медиків та рідних померлих від COVID-19. Він закликав людей отямитися та усвідомити, що в реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає.

Акція антивакцинаторів у Києві: що відомо