Станом на 11:30 антивакцинатори продовжують блокувати проїзд вкрай важливими транспортними артеріями Києва. Вони заблокували рух вулицями Грушевського, Липською, Лютеранською та Інститутською.
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Крім того, представники антинаукових рухів заважають проїзду машин на Парковій дорозі.
Де у Києві важко проїхати вдень 3 листопада
Дуже серйозні затори утворилися саме через те, що тисячі автомобілістів мають об'їжджати заблоковані ділянки. Це збільшило навантаження на взагалі всі дороги.
У Києві утворилися на:
- Вулиці Соборній та Кільцевій дорозі (Софіївська Борщагівка);
- Проспекті Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";
- Вулиці Вадима Гетьмана;
- Чоколовському бульварі;
- Проспекті Любомира Гузара;
- Вулиці Миколи Трублаїні;
- Вулиці Симиренка;
- Проспекті Валерія Лобановського;
- Вулиці Короленківській;
- Вулиці Миколи Грінченка;
- Бульварі Лесі Українки;
- Бульварі Тараса Шевченка;
- Вулиці Жилянській;
- Вулиці Саксаганського;
- Вулиця Володимирська;
- Вулиця Коцюбинського;
- Вулиці Бульварно-Кудрявська;
- Вулиці Ярославів Вал;
- Вулиці Велика Житомирська;
- Набережному шосе;
- Володимирському узвозі;
- Вулиці Набережно-Хрещатицькій;
- Вулиці Костянтинівській;
- Вулиці Глибочицькій;
- Вулиці Січових Стрільців;
- Вулиці В'ячеслава Чорновола;
- Вулиці Іллєнка;
- Вулиці Олени Теліги;
- Вулиці Дегтярівській.
Де у Києві складно проїхати 3 листопада / Скриншот з Google maps