Станом на 11:30 антивакцинатори продовжують блокувати проїзд вкрай важливими транспортними артеріями Києва. Вони заблокували рух вулицями Грушевського, Липською, Лютеранською та Інститутською.

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Крім того, представники антинаукових рухів заважають проїзду машин на Парковій дорозі.

Де у Києві важко проїхати вдень 3 листопада

Дуже серйозні затори утворилися саме через те, що тисячі автомобілістів мають об'їжджати заблоковані ділянки. Це збільшило навантаження на взагалі всі дороги.

У Києві утворилися на:

Вулиці Соборній та Кільцевій дорозі (Софіївська Борщагівка);

Проспекті Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";

Вулиці Вадима Гетьмана;

Чоколовському бульварі;

Проспекті Любомира Гузара;

Вулиці Миколи Трублаїні;

Вулиці Симиренка;

Проспекті Валерія Лобановського;

Вулиці Короленківській;

Вулиці Миколи Грінченка;

Бульварі Лесі Українки;

Бульварі Тараса Шевченка;

Вулиці Жилянській;

Вулиці Саксаганського;

Вулиця Володимирська;

Вулиця Коцюбинського;

Вулиці Бульварно-Кудрявська;

Вулиці Ярославів Вал;

Вулиці Велика Житомирська;

Набережному шосе;

Володимирському узвозі;

Вулиці Набережно-Хрещатицькій;

Вулиці Костянтинівській;

Вулиці Глибочицькій;

Вулиці Січових Стрільців;

Вулиці В'ячеслава Чорновола;

Вулиці Іллєнка;

Вулиці Олени Теліги;

Вулиці Дегтярівській.



Де у Києві складно проїхати 3 листопада / Скриншот з Google maps