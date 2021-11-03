Станом на 11:30 антивакцинатори продовжують блокувати проїзд вкрай важливими транспортними артеріями Києва. Вони заблокували рух вулицями Грушевського, Липською, Лютеранською та Інститутською.

Дивіться також За підтримки Савченко: центр Києва перекрили антивакцинатори

Крім того, представники антинаукових рухів заважають проїзду машин на Парковій дорозі.

Де у Києві важко проїхати вдень 3 листопада

Дуже серйозні затори утворилися саме через те, що тисячі автомобілістів мають об'їжджати заблоковані ділянки. Це збільшило навантаження на взагалі всі дороги.

У Києві утворилися на:

  • Вулиці Соборній та Кільцевій дорозі (Софіївська Борщагівка);
  • Проспекті Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";
  • Вулиці Вадима Гетьмана;
  • Чоколовському бульварі;
  • Проспекті Любомира Гузара;
  • Вулиці Миколи Трублаїні;
  • Вулиці Симиренка;
  • Проспекті Валерія Лобановського;
  • Вулиці Короленківській;
  • Вулиці Миколи Грінченка;
  • Бульварі Лесі Українки;
  • Бульварі Тараса Шевченка;
  • Вулиці Жилянській;
  • Вулиці Саксаганського;
  • Вулиця Володимирська;
  • Вулиця Коцюбинського;
  • Вулиці Бульварно-Кудрявська;
  • Вулиці Ярославів Вал;
  • Вулиці Велика Житомирська;
  • Набережному шосе;
  • Володимирському узвозі;
  • Вулиці Набережно-Хрещатицькій;
  • Вулиці Костянтинівській;
  • Вулиці Глибочицькій;
  • Вулиці Січових Стрільців;
  • Вулиці В'ячеслава Чорновола;
  • Вулиці Іллєнка;
  • Вулиці Олени Теліги;
  • Вулиці Дегтярівській.


Де у Києві складно проїхати 3 листопада / Скриншот з Google maps