Свою підтримку руху тих, хто не вірить у доказову медицину, але "знається" на вірусології, висловила колишня нардепка Надія Савченко. Вона виявилася палкою прихильницею антивакцинаторів та скористалась підробленим сертифікатом про щеплення в аеропорті "Бориспіль".

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Учасники акції, до яких, судячи з коментарів у соцмережах, кияни здебільшого ставляться дуже нестерпно, у кількох місцях заблокували рух урядовим кварталом.

Приїхали на метро



Антивакцинатори перекрили рух центральними вулицями Києва / Фото "Україна 24/7"

Попри дощ та заборону проведення масових заходів у червоній зоні, сотні адептів життя без карантину в період пандемії прогулюються пішохідними переходами, аби створити незручності для щеплених киян, які їдуть на роботу.

Автомобілісти сваряться з учасниками акції, але проїхати їм не дають. Через мітинг майже весь центр Києва зупинився у надсерйозних заторах.

Численні бійці Нацгвардії та працівники поліції на порушення карантинних вимог – відсутність у натовпі масок та недотримання соціальної дистанції фактично ніяк не реагують.

Об 11:00 організатори акції збираються провести "віче" під Верховною Радою.

У соцмережах кияни ставлять питання, як така кількість людей приїхала до центру, якщо громадянам без сертифіката вакцинації або ПЛР-тестів заборонено користуватися громадським транспортом. Жителі столиці припускають, що більшість антивакцинаторів приїхала на метро, де фактично не здійснюють перевірок документів.

Дивіться відео прямого ефіру з мітингу антивакцинаторів у Києві: