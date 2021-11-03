Свою поддержку движению тем, кто не верит в доказательную медицину, но "разбирается" в вирусологии, выразила бывшая нардеп Надежда Савченко. Она оказалась страстной поклонницей антивакцинаторов и воспользовалась поддельным сертификатом о прививках в аэропорту "Борисполь".

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Участники акции, к которым, судя по комментариям в соцсетях, киевляне в основном относятся очень нетерпимо, в нескольких местах заблокировали движение по правительственному кварталу.

Приехали на метро



Антивакцинаторы перекрыли движение по центральным улицам Киева / Фото "Украина 24/7"

Несмотря на дождь и запрет проведения массовых мероприятий в красной зоне, сотни адептов жизни без карантина в период пандемии прогуливаются по пешеходным переходам, чтобы создать неудобства для привитых киевлян, которые едут на работу.

Автомобилисты ссорятся с участниками акции, но проехать им не дают. Из-за митинга почти весь центр Киева остановился в сверхсерьезных пробках.

Многочисленные бойцы Нацгвардии и сотрудники полиции на нарушение карантинных требований – отсутствие в толпе масок и несоблюдение социальной дистанции фактически никак не реагируют.

В 11:00 организаторы акции собираются провести "вече" под Верховной Радой.

В соцсетях киевляне задают вопрос, как такое количество людей приехало в центр, если гражданам без сертификата вакцинации или ПЦР-тестов запрещено пользоваться общественным транспортом. Жители столицы предполагают, что большинство антивакцинаторов приехало на метро, где фактически не осуществляют проверок документов.

Смотрите видео прямого эфира с митинга антивакцинаторов в Киеве: