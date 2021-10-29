Теперь Надежда Савченко может понести за свой поступок уголовную ответственность. О вручении ей подозрения сообщил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.

Взгляните "Туалет и покурить": появилось видео задержания Надежды Савченко с поддельным COVID-сертификатом

Подозрение для Савченко за "липовый" сертификат

Глава МВД отметил, что перед законом все равны и будут нести ответственность одинаково. Следовательно, Надежде Савченко не поможет ни ее статус экс-нардепа, ни Героя Украины.

Хочу подчеркнуть, все, кто нарушает Закон, должны быть готовы понести ответственность! Независимо, вы Герой Украины, экс-нардеп, или просто гражданин. По всей стране работают специальные мобильные группы, которые проверяют на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты,

– написал Монастырский.

Напомним, что инцидент с Надеждой Савченко и ее сестрой Верой случился 22 октября в аэропорту "Борисполь". Женщины дали фальшивые сертификаты пограничникам Украины. Те сразу же проверили их и обнаружили подделку. На место вызвали полицию.

Сколько подделок было на этой неделе

В течение недели полицейские начали 59 уголовных производств. Они касаются подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19. По этому поводу Денис Монастырский призвал не порождать подделки, зарабатывая судимость.

Все, кто задумывается купить такие поддельные сертификаты, ПЦР-тесты или сделать их копию в специализированных программах – помните, одно такое решение оставит отпечаток на всем вашем будущем. Подумайте, сколько будет возникать проблем с работодателями, которые будут видеть, что вы ранее судимы?

– риторически спросил Монастырский.

Обратите внимание! За подделку нарушителям грозит штраф 17 тысяч гривен или 5 лет тюрьмы. В то же время тем, кто использует такие документы, – штраф в размере 850 гривен, арест до 6 месяцев или заключение на 2 года.

Полный текст публикации Дениса Монастырского:

Надежды Савченко и ее сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину.

Хочу подчеркнуть, все, кто нарушает Закон, должны быть готовы понести ответственность! Независимо, вы Герой Украины, экс-нардеп, или просто гражданин. По всей стране работают специальные мобильные группы, которые проверяют на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Пограничники используют специальное оборудование, которое обнаруживает такие фейковые документы.

Только в течение этой недели по фактам подлога результатов ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации от COVID-19, начато 59 уголовных производств. И просто обращаюсь к каждому по-человечески! Все, кто задумывается купить такие поддельные сертификаты, ПЦР-тесты или сделать их копию в специализированных программах – помните, одно такое решение оставит отпечаток на всем вашем будущем. Подумайте, сколько будет возникать проблем с работодателями, которые будут видеть, что вы ранее судимы? Уже не говоря о других трудностях, которые могут сопровождать вас по жизни из-за одного такого решения.

Вакцинируйтесь!