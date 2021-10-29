Тепер Надія Савченко може понести за свій вчинок кримінальну відповідальність. Про вручення їй підозри повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

Погляньте "Туалет і покурить": з'явилося відео затримання Надії Савченко з підробним COVID-сертифікатом

Підозра для Савченко за "липовий" сертифікат

Очільник МВС зазначив, що перед законом усі рівні і нестимуть відповідальність однаково. Відтак, Надії Савченко не допоможе ані її статус екснардепки, ані Героя України.

Хочу наголосити, всі, хто порушує Закон, мають бути готові понести відповідальність! Незалежно, чи ви Герой України, чи екснардеп, чи просто громадянин. По всій країні працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють на справжність COVID-сертифікати та ПЛР-тести,

– написав Монастирський.

Нагадаємо, що інцидент із Надією Савченко та її сестрою Вірою трапився 22 жовтня в аеропорту "Бориспіль". Жінки дали фальшиві сертифікати прикордонникам України. Ті одразу ж перевірили їх і виявили підробку. На місце викликали поліцію.

Скільки підробок було цього тижня

Упродовж тижня поліцейські почали 59 кримінальних проваджень. Вони стосуються підробки результатів ПЛР-тестів і сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. З цього приводу Денис Монастирський закликав не породжувати підробки, заробляючи судимість.

Всі, хто задумується купити такі підроблені сертифікати, ПЛР-тести чи зробити їхню копію в спеціалізованих програмах – пам'ятайте, одне таке рішення залишить відбиток на всьому вашому майбутньому. Подумайте, скільки виникатиме проблем з роботодавцями, які бачитимуть, що ви раніше судимі?

– риторично спитав Монастирський.

Зверніть увагу! За підробку порушникам загрожує штраф 17 тисяч гривень або 5 років в'язниці. Водночас тим, хто використовує такі документи, – штраф у розмірі 850 гривень, арешт до 6 місяців або ув'язнення на 2 роки.

Повний текст публікації Дениса Монастирського:

Надії Савченко та її сестрі Вірі щойно вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифікату, з яким вони намагалися потрапити в Україну.

Хочу наголосити, всі, хто порушує Закон, мають бути готові понести відповідальність! Незалежно, чи ви Герой України, чи екснардеп, чи просто громадянин. По всій країні працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють на справжність COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Прикордонники використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи.

Лише упродовж цього тижня за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів, сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, розпочато 59 кримінальних проваджень. І просто звертаюся до кожного по-людськи! Всі, хто задумується купити такі підроблені сертифікати, ПЛР-тести чи зробити їхню копію в спеціалізованих програмах – пам’ятайте, одне таке рішення залишить відбиток на всьому вашому майбутньому. Подумайте, скільки виникатиме проблем з роботодавцями, які бачитимуть, що ви раніше судимі? Вже не кажучи про інші труднощі, які можуть супроводжувати вас по життю через одне таке рішення.

Вакцинуйтеся!