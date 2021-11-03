В офіціальну статистику захворюваності також внесли 2024 нових випадки інфікування. Це свідчить про те, що ситуація продовжує погіршуватись, а введення червоної зони ще ніяк не позначилося на розповсюдження хвороби у суспільстві.

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Загалом коронавірусна хвороба забрала у Києві життя 6337 людей.

Понад 3 тисячі позитивних тестів

Одужали від хвороби за минулу добу лише 1 110 осіб, що значно менше, аніж цифра хворих.

Згідно з інформацією Центру громадського здоров'я, за 2 листопада у лабораторіях Києва зробили 3 368 тестів, які підтверджують, що людина має COVID-19.

Крім того, Київ має величезний показник активних хворих на 100 тисяч населення – 859,7. Це означає, що кожен сотий житель столиці наразі є офіційно інфікованим вірусом.

Загалом з початку пандемії у Києві одужали 231 733 людини, померли – 6 337, а захворіли на коронавірусну інфекцію 263 559 осіб.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал