По состоянию на 11: 30 антивакцинаторы продолжают блокировать проезд крайне важными транспортными артериями Киева. Они заблокировали движение по улицам Грушевского, Липской, Лютеранской и Институтской.
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Кроме того, представители антинаучных движений мешают проезду машин на Парковой дороге.
Где в Киеве трудно проехать днем 3 ноября
Очень серьезные пробки образовались именно из-за того, что тысячи автомобилистов должны объезжать заблокированные участки. Это увеличило нагрузку на вообще все дороги.
В Киеве образовались пробки на:
- Улице Соборной и Кольцевой дороге (Софиевская Борщаговка);
- Проспекте Победы (от метро "Святошин" до "Брестской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода");
- Улице Вадима Гетьмана;
- Чоколовском бульваре;
- Проспекте Любомира Гузара;
- Улице Николая Трублаини;
- Улице Симиренко;
- Проспекте Валерия Лобановского;
- Улице Короленковской;
- Улице Николая Гринченко;
- Бульваре Леси Украинки;
- Бульваре Тараса Шевченко;
- Улице Жилянской;
- Улице Саксаганского;
- Улице Владимирской;
- Улице Коцюбинского;
- Улице Бульварно-Кудрявская;
- Улице Ярославов Вал;
- Улице Большая Житомирская;
- Набережном шоссе;
- Владимирском спуске;
- Улице Набережно-Крещатицкой;
- Улице Константиновской;
- Улице Глыбочицкой;
- Улице Сечевых Стрельцов;
- Улице Вячеслава Чорновила;
- Улице Ильенко;
- Улице Елены Телиги;
- Улице Дегтяревской.
Где в Киеве сложно проехать 3 ноября / Скриншот из Google maps