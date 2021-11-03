По состоянию на 11: 30 антивакцинаторы продолжают блокировать проезд крайне важными транспортными артериями Киева. Они заблокировали движение по улицам Грушевского, Липской, Лютеранской и Институтской.

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Кроме того, представители антинаучных движений мешают проезду машин на Парковой дороге.

Где в Киеве трудно проехать днем 3 ноября

Очень серьезные пробки образовались именно из-за того, что тысячи автомобилистов должны объезжать заблокированные участки. Это увеличило нагрузку на вообще все дороги.

В Киеве образовались пробки на:

  • Улице Соборной и Кольцевой дороге (Софиевская Борщаговка);
  • Проспекте Победы (от метро "Святошин" до "Брестской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода");
  • Улице Вадима Гетьмана;
  • Чоколовском бульваре;
  • Проспекте Любомира Гузара;
  • Улице Николая Трублаини;
  • Улице Симиренко;
  • Проспекте Валерия Лобановского;
  • Улице Короленковской;
  • Улице Николая Гринченко;
  • Бульваре Леси Украинки;
  • Бульваре Тараса Шевченко;
  • Улице Жилянской;
  • Улице Саксаганского;
  • Улице Владимирской;
  • Улице Коцюбинского;
  • Улице Бульварно-Кудрявская;
  • Улице Ярославов Вал;
  • Улице Большая Житомирская;
  • Набережном шоссе;
  • Владимирском спуске;
  • Улице Набережно-Крещатицкой;
  • Улице Константиновской;
  • Улице Глыбочицкой;
  • Улице Сечевых Стрельцов;
  • Улице Вячеслава Чорновила;
  • Улице Ильенко;
  • Улице Елены Телиги;
  • Улице Дегтяревской.


Где в Киеве сложно проехать 3 ноября / Скриншот из Google maps