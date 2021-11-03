Олена Фаіст передавала у Москву "низький уклін". Про це вона сказала на акції антивакцинаторів 3 листопада у Києві.

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Антивакцинаторка заявила, що українці та росіяни нібито "один народ"

Хочу передати братам-слов'янам привіт. Мені пересилали гроші навіть із Росії. Низький уклін, що ви нас підтримуєте і що ви розумієте, що ми єдиний народ,

– Олена озвучила слова російських пропагандистів.

Також, на записі з акції вона заявила, що нібито:

"нас розділили, ми всі в одному човні пливемо;

нас розділяли спеціально, вицьковували всі ці роки і нав'язали нам штучну війну, якої насправді немає;

ми знаємо, що ми єдиний народ, і ми будемо єдиним народом завжди".

Блогерка та анцивакцинаторка озвучила традиційні для російської пропаганди тези: дивіться відео

На своїй сторінці в інстаграмі вона пише, що є веганом, не вживає алкоголь. Ба більше, вона називає себе "журналістом", а також керівником "StopFakePandemic" в Черкасах. Очевидно, як учасниця цієї організації, Олена й брала участь в акції антивакцинаторів.

До речі, вона не вперше висловлює подібні російські фейки. Незалежна аналітична платформа "Вокс Україна" у вересні 2021 року писали, що Олена Фаіст поширює хибну інформацію про вакцинацію від COVID-19. Зокрема навіть її слова на записаних відео не відповідають дійсності. А організація, яку вона очолює, заперечує пандемію COVID-19 і виступає проти карантинних обмежень, носіння масок та вакцинації.



Олена Фаіст під час "антиковідного" мітингу в Черкасах / Фото з сайту "18000"

Що відомо про Олену Фаіст

За даними ЗМІ, жінка живе в Черкасах, їй 36 років.

Вона також входить у організацію "Ведичний світ", які називають себе "громадським рухом розсудливих людей, об'єднаних ведичним світоглядом і культурою".

У коментарях під численними відео Олени деякі люди її підтримують, зокрема писали, що мовляв сподіваються, що "акція у Києві дасть результати".

Проте інші пишуть, що "вона колаборантка", "будемо сподіватися, що вона звалить в свою Росію, якій вона поклони "лупить". Люди пишуть також "що за брєд?".

Видання "1800" написало, що Фаіст "засвітилася" у історії з представником "Партії Шарія" Миколою Бугріменком. Згідно з ухвалами Придніпровського райсуду Черкас, була потерпілою у цій справі. Тоді Бугріменко заявив, що нібито на нього напали ексвійськовослужбовці після того, як він облаяв волонтерів.

У Києві антивакцинатори зібрались на акцію / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Коротко про акцію антивакцинаторів у Києві