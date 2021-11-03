Олена Фаіст передавала у Москву "низький уклін". Про це вона сказала на акції антивакцинаторів 3 листопада у Києві.
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Антивакцинаторка заявила, що українці та росіяни нібито "один народ"
Хочу передати братам-слов'янам привіт. Мені пересилали гроші навіть із Росії. Низький уклін, що ви нас підтримуєте і що ви розумієте, що ми єдиний народ,
– Олена озвучила слова російських пропагандистів.
Також, на записі з акції вона заявила, що нібито:
- "нас розділили, ми всі в одному човні пливемо;
- нас розділяли спеціально, вицьковували всі ці роки і нав'язали нам штучну війну, якої насправді немає;
- ми знаємо, що ми єдиний народ, і ми будемо єдиним народом завжди".
Блогерка та анцивакцинаторка озвучила традиційні для російської пропаганди тези: дивіться відео
На своїй сторінці в інстаграмі вона пише, що є веганом, не вживає алкоголь. Ба більше, вона називає себе "журналістом", а також керівником "StopFakePandemic" в Черкасах. Очевидно, як учасниця цієї організації, Олена й брала участь в акції антивакцинаторів.
До речі, вона не вперше висловлює подібні російські фейки. Незалежна аналітична платформа "Вокс Україна" у вересні 2021 року писали, що Олена Фаіст поширює хибну інформацію про вакцинацію від COVID-19. Зокрема навіть її слова на записаних відео не відповідають дійсності. А організація, яку вона очолює, заперечує пандемію COVID-19 і виступає проти карантинних обмежень, носіння масок та вакцинації.
Олена Фаіст під час "антиковідного" мітингу в Черкасах / Фото з сайту "18000"
Що відомо про Олену Фаіст
- За даними ЗМІ, жінка живе в Черкасах, їй 36 років.
- Вона також входить у організацію "Ведичний світ", які називають себе "громадським рухом розсудливих людей, об'єднаних ведичним світоглядом і культурою".
- У коментарях під численними відео Олени деякі люди її підтримують, зокрема писали, що мовляв сподіваються, що "акція у Києві дасть результати".
- Проте інші пишуть, що "вона колаборантка", "будемо сподіватися, що вона звалить в свою Росію, якій вона поклони "лупить". Люди пишуть також "що за брєд?".
- Видання "1800" написало, що Фаіст "засвітилася" у історії з представником "Партії Шарія" Миколою Бугріменком. Згідно з ухвалами Придніпровського райсуду Черкас, була потерпілою у цій справі. Тоді Бугріменко заявив, що нібито на нього напали ексвійськовослужбовці після того, як він облаяв волонтерів.
У Києві антивакцинатори зібрались на акцію / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Коротко про акцію антивакцинаторів у Києві
- Попри дощову погоду в центрі Києва антивакцинатори вийшли на акцію. Вони тримали в руках плакати з написами "проти фашизму" та "геноциду". Також вимагають, щоб влада дозволила їм ходити без масок, не робити щеплень та працювати.
- Перекриті дороги призвели до виникнення серйозних заторів, в яких опинилися як медики та швидка допомога. Лікарка-інфекціоністка Станіслава Гапонова заявила, що у заторі була швидка, де реанімували пацієнта з дихальною недостатністю через COVID-19.
- Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав дійство глузуванням з медиків та рідних померлих від COVID-19. Він закликав людей отямитися та усвідомити, що в реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає.
- До речі, люди зібрались, попри те, що громадянам без сертифіката вакцинації або ПЛР-тестів заборонено користуватися громадським транспортом. Адже місто перебуває у червоній зоні карантину.