По словам доктора-инфекциониста Станиславы Гапоновой, которая была вынуждена объезжать антивакцинаторский протест, появление сторонников теории заговоров на дорогах является "сплошным дном".

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Медик отметила, что в пробке из-за выходки недовольных карантином в пробке была скорая, где реанимировали пациента с дыхательной недостаточностью из-за COVID-19.

Живут с представлениями из каменного века

Гапонова отметила, что ехала на работу для лечения пациентов с COVID-19, однако антивакцинаторы фактически сделали все, чтобы некоторые из больных не вовремя попали в стационар.

Врач также рассказала о том, что сначала не поверила своим глазам, когда толпа с плакатами и смехом заявила, что не будет пропускать никого.

В пробке с женщиной находилась скорая, где медики проводили реанимацию пациента с дыхательной недостаточностью. Он якобы был не вакцинированным, но хотел прививаться. На отказе от спасительного укола настояла его дочь.

Это не просто дно! Это что-то невероятное. Сперва не поверила своим глазам. Присмотрелась – таки да. Сотни молодых трудоспособных людей вышли утром рабочего дня на митинг против вакцинации. Это сюр. Я, инфекционист, не могу доехать на свой прием, где я буду лечить людей от COVID-19, а некоторых отправлять в стационар, потому что мне перекрыли дорогу антивакцинаторы,

– подчеркнула Гапонова в другом посте.

Полный текст сообщения Станиславы Гапоновой в Фейсбуке:

Я когда-нибудь напишу рассказ или повесть. Или роман. О своей работе, о пандемии COVID-19, о врачах и пациентах. А фабула его будет такова. Главная героиня, врач, едет на работу и думает о 33-летнем здоровом парне, который умер на прошлой неделе в реанимации клиники, где она работает. У него было 100% поражение легких. И тут дорогу ее машине перекрывает масса антивакцинаторов. Они смеются, размахивая плакатами, свидетельствуют, что никого не пропустят. В том же заторе стоит машина скорой помощи, в которой реанимируют пациента с дыхательной недостаточностью. Это пожилой мужчина. Он может говорить. С ним дочь. Он говорит ей – Видишь ли, я же просил сделать мне прививку...

Да, я обязательно напишу обо всем этом. Когда выйду на пенсию. А пока я еду на работу... уже 1.5 часа...