Невідомі посеред ночі підірвали банкомат у лікарні на Харківщині

У Чугуївській центральній райлікарні імені Миколи Кононенка невідомі підірвали банкомат. Інцидент стався о 2 годині ночі 30 грудня.

На місце події у селищі Печеніги Харківської області одразу виїхали правоохоронці. З'ясувалося, що зловмисники використали саморобну вибухівку.

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Підірвали банкомат на Харківщині

Вибухові пристрої грабіжники прикріпили до сейфового відсіку банкомата. Слідчі встановлюють суму завданих збитків банку.

Відомо, що під час вибуху ніхто не постраждав. Підривників наразі розшукують.



Банкомат підірвали саморобною вибухівкою / Фото поліції Харкова

Подію кваліфікували як умисне пошкодження майна. За вчинене, злочинцям загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

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